In dem Video, das von "Heute" auf TikTok und Instagram veröffentlicht wurde, muss Tanner eine Reihe von schnell hintereinander gestellten Entweder-oder-Fragen beantworten, darunter etwa auch "Veganes Menü oder Dönerteller?". Eine Sprecherin der Verteidigungsministerin konnte die Aufregung auf Nachfrage nicht nachvollziehen. Tanner habe immer betont, dass sie "für Worte und diplomatische Wege" sei und auf das Gespräch setze, betonte sie auf Nachfrage der APA. In dem "Entweder-oder-Spiel" habe Tanner lediglich hervorheben wollen, wie wichtig die Modernisierung des Bundesheers sei. Außerdem sei die Modifizierung der Gewehre gerade auch aktuelles Thema.

Das 1977 eingeführte Sturmgewehr ist die Standardbewaffnung der österreichischen Soldatinnen und Soldaten. In den kommenden zwei Jahren sollen insgesamt 14.400 modernisierte Gewehre sowohl an die Miliz als auch an die Kaderpräsenzeinheiten ausgegeben werden. Die neue Version, die die Bezeichnung "77 A1 MOD" trägt, soll eine optimierte Handhabungssicherheit und verbesserte Zieleinrichtung bringen. Erst im Februar übergab Tanner die erste Tranche der modifizierten Sturmgewehre an die Truppe.