So wurde etwa der Gratiskindergarten, die Errichtung des Krankenhauses Nord bzw. der Bau der U5 dort verlautbart. Jahrelang tagte der Klub gemeinsam mit den roten Regierungsmitgliedern sowie Vertreterinnen und Vertretern diverser SPÖ-Organisationen in Rust. Zuletzt kam aber bereits die Therme in Frauenkirchen zu Austragungsehren.

In Erinnerung wird wohl das dortige Treffen im März 2020 bleiben. Es fand unmittelbar vor dem ersten Corona-Lockdown statt. Diese Klubtagung war für lange Zeit die letzte Polit-Großveranstaltung. 2021 und 2022 wich man in den virtuellen Raum aus. Einzige Präsenzveranstaltung in diesem Zusammenhang war eine Pressekonferenz im Vorjahr.

Jetzt will man wieder in der gewohnten Form zusammenkommen. Der Ablauf ist noch nicht im Detail fixiert. Zum Auftakt gibt es jedenfalls Begrüßungsworte von Klubchef Josef Taucher, anschließend wird die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner das Wort ergreifen. Auch eine Rede des Wiener Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig, steht laut SPÖ-Klub am Programm.

Danach werden die Stadträtinnen und Stadträte ihre Vorhaben und mögliche Neuerungen - über die im Vorfeld üblicherweise wenig verraten wird - präsentieren. Eineinhalb Tage lang wird vorgetragen bzw. diskutiert.