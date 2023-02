Wien und Ärztekammer berieten Gesundheitsversorgung

Die Stadt Wien und die Ärztekammer haben am Dienstag über aktuelle Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung beraten. Die Runde, zu der Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) die Spitzen der Kammer geladen hatten, tagte am Vormittag im Rathaus. Die Teilnehmer gaben unmittelbar nach der rund dreistündigen Sitzung keine Statements ab, allerdings wurden Stellungnahmen angekündigt.