Terror-Prozess gegen Wienerin, die jahrelang in Syrien lebte

Eine 28-jährige Wienerin muss sich am Dienstag wegen terroristischer Vereinigung am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Anklage legt ihr zur Last, jahrelang an der Seite eines Kämpfers der Al-Nusra-Front - der syrische Zweig der Terrororganisation Al-Qaida - in Syrien gelebt, diesem den Haushalt geführt, ihn in seinen terroristischen Absichten bestärkt und eine gemeinsame, 2019 geborene Tochter erzogen zu haben. Sie hatte ihn nach islamischem Recht geheiratet.