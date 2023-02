Zu der "Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt" am Reumannplatz in Wien-Favoriten waren einige hundert Menschen gekommen. Initiiert hatten sie die Bezirksorganisationen von Grünen, SPÖ, NEOS, SÖZ, Bierpartei, KPÖ und Links - unter dem Motto "Wien sind wir alle". Die rechten Waldhäusl-Unterstützer nützten ein Baugerüst, das am Amalienbad angebracht war.