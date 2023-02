ÖVP traf andere Parteien nach NÖ-Wahl zu Gesprächen

Nach der niederösterreichischen Landtagswahl haben am Mittwoch Treffen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit den Spitzen der anderen Parteien begonnen. Den Anfang machte am Vormittag der designierte SP-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich. Am Nachmittag traf FP-Landesparteichef Udo Landbauer im Landhaus ein und betonte, dass es vorerst "nicht um Posten" gehe. Geladen waren auch Grünen-Landessprecherin Helga Krismer und NEOS-Landeschefin Indra Collini.