Parlament lädt zu Tagen der Offenen Tür

Das Parlament lädt nach fünfjähriger Sanierung am Wochenende zu Tagen der Offenen Tür an seinen Stammsitz am Wiener Ring. Am Samstag und Sonntag können Interessierte jeweils zwischen 10.00 und 17.00 Uhr einen Rundgang durch das Gebäude machen und mit Abgeordneten plaudern. Unter anderem sind die Sitzungssäle von Nationalrat und Bundesrat geöffnet sowie das neue Besucherzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament".