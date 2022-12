FPÖ will Corona-U-Ausschuss zu medialer Einflussnahme

Die FPÖ wünscht sich einen Corona-U-Ausschuss, in dem von der FPÖ behauptete "Manipulation und Zensur in Zeiten der Pandemie" untersucht werden soll. "Ich werfe der Bundesregierung Einflussnahme auf die mediale Berichterstattung vor", sagte Mediensprecher Christian Hafenecker am Freitag u.a. mit Blick auf Inseratenbudgets. Auch allfällige Eingriffe in soziale Medien will er untersucht haben, ebenso, wer von der Krise finanziell profitiert haben könnte.