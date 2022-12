Nationalrat erleichtert Pflege daheim

Der Nationalrat hat heute weitere Schritte in Sachen Pflege-Attraktivierung gesetzt. Dabei wurde gesetzlich mit Stimmen von Koalition und FPÖ der Zugang zur sechsten Urlaubswoche erweitert, Angehörigen ein Bonus gewährt und Nachtarbeit aufgewertet. Der Opposition gingen die Maßnahmen in der Debatte nicht weit genug. Indes verabschiedete sich SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz in den politischen Ruhestand.