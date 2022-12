Personalrochaden in der Gewerkschaft

Die Gewerkschaft regelt aktuell die Nachfolge von Metaller- und FSG-Chef Rainer Wimmer, der kommendes Jahr in Pension geht. Der erste Schritt wird bereits am heutigen Dienstag gesetzt. Die in der pro-ge dominierende Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter designiert Bundessekretär Reinhold Binder zum Kandidaten für den Vorsitz. In der FSG wird nach APA-Informationen Josef Muchitsch Nachfolger Wimmers.