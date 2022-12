Angeklagter brachte Attentäter von Wien zu Waffengeschäft

Am Dienstag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Wiener Attentäters vom 2. November 2020 in die nächste Runde gegangen. Bereits am vergangenen Donnerstag waren zwei der Angeklagten, die den Attentäter bei der Waffenbeschaffung unterstützt haben sollen, befragt worden. Am Dienstag ging es zunächst erneut um die Frage, wie dieser an Munition kommen wollte.