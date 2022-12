Über die Ergebnisse wird in den Mittagsstunden im Rahmen eines Medientermins berichtet. An diesem wird neben dem Gastgeber, Wiens Landeshauptmann Micheal Ludwig (SPÖ), vermutlich auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) teilnehmen. Die Konferenz stellt den Schlusspunkt des noch bis Jahresende dauernden Wiener Vorsitzes in der LH-Konferenz dar.