Nach Kanzler Karl Nehammer tags zuvor hat am heutigen Donnerstag niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) als Auskunftsperson im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss Platz genommen. Nach Mikl-Leitner wäre eine Abteilungsleiterin aus dem Landwirtschaftsministerium geladen, sie ist allerdings kurzfristig erkrankt.

Laut Opposition kommt die niederösterreichische Landeschefin wiederholt entweder direkt oder indirekt in Chatverläufen vor, die dem Untersuchungsausschuss vorliegen. Befragt werden soll sie unter anderem darüber, ob sie in ihrer Zeit als Innenministerin Wahrnehmungen zum Beginn des Projekts "Ballhausplatz" hatte, das Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Weg ins Kanzleramt geebnet haben soll. Bereits die erste Frage der Opposition führte aber zu einer längeren Geschäftsordnungsdebatte: Die ÖVP verstand nicht, was die Forderung nach Neuwahlen durch Sebastian Kurz im Mai 2017 mit seinem Bestreben, Kanzler zu werden, zu tun gehabt haben könnte.

In ihrem Eingangsstatement zeigt sich Mikl-Leitner enttäuscht, dass den Abgeordneten offenbar "der Mut fehlt", zu sagen, was Sache ist: Die niederösterreichische Landeshauptfrau sieht ihre Ladung ausschließlich in Zusammenhang mit der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner. "Nicht ganz glücklich mit dem Zeitpunkt" ist auch die grüne Fraktionschefin Tomaselli. Das ändere aber nichts daran, dass man heute "die mächtigste Frau der Volkspartei" befrage. Und ohne Niederösterreichs Landeshauptfrau "hätte es Kurz nie gegeben".

"Vereinskraken" und schwarzer "Sanctus"

FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker ortet in Niederösterreich den "Ursprung des schwarzen Übels". Es gehe in der ÖVP "nichts ohne den Sanctus aus St. Pölten". Das zeige etwa die hohe Dichte an Niederösterreichern und Niederösterreichern in der ersten Reihe der Volkspartei - von Kanzler Karl Nehammer über Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bis zu Generalsekretär Christian Stocker.

Auch habe die ÖVP in Niederösterreich die "Vereinskrake" erfunden, die auch im Bund genutzt werde, um Steuergeld in Richtung der Volkspartei zu verschieben, wirft Hafenecker vor. So gebe es auch in Niederösterreich ein Vereinsnetzwerk, das an jenes von Ex-Familienministerin Sophie Karmasin erinnere, sagt SPÖ-Fraktionschef Kai Jan Krainer. So würden etwa auch in Niederösterreich fast wortidente Angebote gestellt werden. Von der Landeshauptfrau erhofft sich Krainer mehr Antworten zu diesen möglichen Scheinangeboten als vom gestern befragten niederösterreichischen Landesgeschäftsführer.

Von Ländern und Bünden

Schon bei der gestrigen Befragung hatte die türkise Fraktion genau darauf geachtet, dass nur Fragen zur Bundespolitik gestellt werden. Immerhin beleuchtet der U-Ausschuss weder Parteien noch Landes- oder Gemeindetätigkeiten. Die Opposition sieht dem gelassen entgegen: Man sei etwa bei Postenbesetzungen im Innenministerium "ganz genau im Untersuchungsgegenstand", zeigt sich FPÖ-Fraktionschef Hafenecker sicher. Hier werden die Parteien Chats auf dem Handy des früheren Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller, vorlegen.

Auch der türkise Fraktionschef Andreas Hanger kritisiert den Zeitpunkt der Ladung. "Die Frau Landeshauptmann hätte schon seit einem Jahr geladen werden können" - wenn man nicht nur die Landtagswahl im Fokus habe. Überrascht wurde der türkise Fraktionsführer gestern offenbar vom Besuch seines Geschäftsführers im U-Ausschuss. Ob Christian Stocker auch heute wieder als außerordentliches Mitglied im Ausschuss sitzen wird, wusste Hanger im Vorfeld nicht.

Bei seinem Gang ins Ausschusslokal dürfte dem Fraktionschef klargeworden sein: Der ÖVP-Bundesgeschäftsführer unterstützt ihn auch heute wieder im U-Ausschuss. Als gelernter Anwalt stellte Stocker zu Beginn auch Fragen des Verfahrensrichters infrage.