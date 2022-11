Mikl-Leitner kommt in den U-Ausschuss

Nach Kanzler Karl Nehammer tags zuvor kommt am Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Nach ihr ist am Donnerstag eine Abteilungsleiterin aus dem Landwirtschaftsministerium geladen.