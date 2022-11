NEOS bauen bei Plakatwelle für NÖ-Wahl auf Collini

Als erste Partei haben die NEOS am Freitag ihre Plakate für die niederösterreichische Landtagswahl am 29. Jänner 2023 präsentiert. Die Pinken bauen ganz auf Landessprecherin Indra Collini, die auf drei Sujets zu sehen ist. Thematisch wollen sich die NEOS auf Korruptionsbekämpfung konzentrieren, kritisiert wurden auch "mangelnde Lösungskompetenz und Gestaltungswille" in der Politik. "Wir wollen wachsen", gab Collini als Ziel aus, geholt werden soll ein viertes Mandat.