Die Problematik, dass die Länder weder Zelte wollen noch andere Einrichtungen anbieten, ist der Anlass für einen Video-Gipfel zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Ländern. Die Bundesbetreuungsagentur (BBA) hat in den vergangenen Tagen klargemacht, dass Obdachlosigkeit droht, wenn keine Quartiere geschaffen werden. Denn die Bundeseinrichtungen sind voll. So ist etwa die Erstaufnahmestelle Traiskirchen um ein Vielfaches mehr belegt als dies eigentlich vereinbart war. Am Mittwoch hatte auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR an die Länder appelliert, in jeder Gemeinde zumindest einige Plätze zu schaffen, womit die akute Problematik gelöst wäre.