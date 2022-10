Die Zelte waren am Donnerstag vergangener Woche auf dem Gelände der Polizeischule Wiesenhof - das dem Bund gehört - aufgestellt worden. Sie bieten Platz für rund 100 Personen. Am Dienstagnachmittag wurden die ersten 16 Asylwerber in den Zelten untergebracht.

Sowohl das Land Tirol als auch die Gemeinde Absam haben sich wiederholt vehement gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten ausgesprochen. Bürgermeister Schafferer hatte schon unmittelbar nach der Errichtung des Zeltlagers von einem "Schwarzbau" gesprochen. Seitens der BBU geht man davon aus, dass für das Aufstellen der Zelte keine Genehmigung der Gemeinde nötig sei. Die Bundesagentur räumte vergangene Woche aber auch ein, dass das schließlich "die Juristen klären" müssten.