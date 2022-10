Roter Landesparteirat berät über Tiroler Koalitionspakt

Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ, der in den vergangenen drei Wochen ausverhandelt worden war, muss Donnerstagabend die rote Feuerprobe bestehen. Der SPÖ-Landesparteirat kam im ÖGB-Haus in Innsbruck zusammen, um über den Pakt zu beraten und ihn abzusegnen. Rund 80 Personen waren dazu geladen. Am Freitag steht dann die gemeinsame Präsentation des Übereinkommens mit der ÖVP an.