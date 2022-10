Auch die Fraktionsführer räumten bei ihren Statements ein, dass der heutige Befragungstag angesichts der neuesten Entwicklungen fehl am Platz bzw. wie aus einem Paralleluniversum wirke. Und auch die Befragung der Abteilungsleiterin der aws brachte dann keine neuen Erkenntnisse.

Die aws-Mitarbeiterin bestätigte im Wesentlichen die Angaben der bereits zu diesem Komplex geladenen Beamten des Ministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS). Bis dato wurden Rückforderungen an 2.140 Begünstigte in Höhe von 18,4 Mio. gestellt, was in etwa 2,5 Prozent des gesamten Volumens entspreche. Darunter eben auch jene an die Tiroler Jungbauern, die 800.000 Euro an erhaltenen Corona-Hilfen zurückzahlen sollen, da sie vom Ministerium dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zugerechnet werden.

Die Frist der Tiroler Jungbauern sei mittlerweile vor Kurzem abgelaufen, so die aws-Mitarbeiterin. Es gab aber den Wunsch nach Aufschiebung. Grundsätzlich dauere die Frist nach dem Rückforderungsschreiben vier Wochen, dann werde zweimal gemahnt, ehe die Causa der Finanzprokuratur übertragen werde. Die Prüfung des oberösterreichischen Seniorenbundes sei hingegen noch im Laufen.

Auslöser der vertiefenden Prüfungen beim Seniorenbund oder der Tiroler Jungbauernschaft sei eine parlamentarische Anfrage der NEOS gewesen. Die rechtliche Prüfung wurde aber nicht von der aws durchgeführt, sondern vom BMKÖS, da die inhaltliche Auslegung der Richtlinie nicht im Aufgabenbereich der aws liege.

Einfluss auf das Prüfverfahren habe sie keinen wahrgenommen, betonte die aws-Mitarbeitern. Alle Antragsteller seien nach demselben Prozedere geprüft worden. Auch was die Rückforderungen anbelangt, habe niemand Einfluss genommen bzw. Druck ausgeübt.

Die Befragung war dann auch recht schnell zu Ende. Nach der Abteilungsleiterin war deren Chef geladen, der dem Geschäftsfeld Kredite in der aws vorsteht.