Ein Fünftel der BP-Wahl-Stimmen wird erst ausgezählt

3.340.609 bei der Hofburg-Wahl in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen wurden am Sonntag bereits ausgewertet - aber ein großer Brocken fehlt noch: Geschätzt 850.000 Stimmen kamen per Briefwahl, das ist ein Fünftel der Gesamtsumme. Sie werden am Montag ausgezählt. Am Wahlsieg Alexander Van der Bellens werden sie nichts ändern. Aber sie geben den Ausschlag in der Frage, wer österreichweit auf Platz 3 steht - und in Wien auf Platz 2. Und sie bessern die Beteiligung deutlich.