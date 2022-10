Wer am Wahlsonntag verhindert ist, konnte seine Stimme bereits am vorgezogenen Wahltag, den 23. September, abgeben. 13,84 Prozent der Wahlberechtigten nutzten diese Gelegenheit. Außerdem wurden laut Landeswahlbehörde 26.637 Wahlkarten beantragt, dies sind 9,6 Prozent der Wahlberechtigten.

Die SPÖ tritt in allen 171 Gemeinden an, die ÖVP ebenfalls in einem Großteil der Orte. Die NEOS stellen hinter FPÖ, Grünen und MFG die wenigsten Ortsgruppen, nämlich fünf. Hinzu kommen über 70 Bürgerlisten, darunter "Klartext Burgenland". In den Bezirkshauptstädten streben alle amtierenden Bürgermeister eine zweite Amtszeit an. In Mattersburg bekommt es SPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Schlager mit FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz zu tun - der mit einer eigenen Liste, "Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg", antritt.