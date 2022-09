SP-Landesparteitage in Ober- und Niederösterreich

Die oö. und die nö. SPÖ halten am Samstag ihre Landesparteitage ab. In Oberösterreich gibt es eine Premiere: In einer Urabstimmung konnten die Mitglieder seit 3. September ihren neuen Vorsitzenden wählen. Einziger Kandidat war der derzeit nur geschäftsführende Chef Michael Lindner. Das Ergebnis wird am Samstag bekanntgegeben. Als Vize kandidiert auch der Linzer Stadtchef Klaus Luger, der sich 2016 nach innerparteilichen Querelen aus allen Parteigremien zurückgezogen hatte.