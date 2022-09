Demos für Behinderten-Rechte

In weiten Teilen des Landes gehen heute Menschen auf die Straße, um für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu demonstrieren. Kritisiert werden Mängel in dem Anfang Juli beschlossenen Nationalen Aktionsplan (NAP) Behinderung und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Außer in Graz finden in allen Landeshauptstädten Demonstrationen und Mahnwachen statt. In Wien wird von 11 bis 13 Uhr vor dem Kanzleramt demonstriert.