Parteiengespräche nach der Tiroler Landtagswahl

Der Reigen an "Erstgesprächen" nach der Tiroler Landtagswahl ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Nachdem Dienstagnachmittag bereits die Grünen bei ÖVP-Chef Anton Mattle waren, folgten am Vormittag die NEOS. Klubchef Dominik Oberhofer sagte nach dem Treffen, dass besprochen wurde, dass man nächstes Mal eventuell "zu dritt" - also mit einer weiteren Partei - zusammenkommen werde. Die Atmosphäre sei "sehr gut" gewesen.