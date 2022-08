Verbraucherschützer fordern Klimabonus ab der Geburt

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat am Mittwoch Kritik an der Regelung für den Klima- und Teuerungsbonus für Babys geübt. Dass man erst dann Anspruch auf die 250 Euro (Kinder und Jugendliche) bzw. 500 Euro (Erwachsene) hat, wenn man ein halbes Jahr in Österreich gemeldet ist, führe nämlich dazu, dass die Hälfte der heuer in Österreich geborenen Kinder um den Bonus umfallen wird. "Da hat die Regierung wieder einmal gepfuscht," so VSV-Obfrau Daniela Holzinger-Vogtenhuber.