Mit Corona infizierte Lehrer müssen in Wien daheim bleiben

In Wien beginnt am 5. September wieder die Schule, für 20.000 Kinder tut sie das zum ersten Mal. Insgesamt werden 240.000 Schülerinnen und Schüler wieder die Klassen bevölkern. Für Lehrkräfte, die mit dem Coronavirus infiziert sind, bleiben diese hingegen tabu. Dort, wo die Stadt dies dienstrechtlich regeln kann - also in den Pflichtschulen - werden positive Personen nicht unterrichten. Das hat Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag bekräftigt.