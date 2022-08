Gebührenerhöhung in Wien noch nicht fix

Die von Bürgermeister Michael Ludwig in den Raum gestellte Anhebung der Wiener Gebühren für Kanal, Müll und Wasser für 2023 ist laut Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) doch noch nicht fix. Hanke kündigte an, dass eine politische Entscheidung darüber in der zweiten Augusthälfte fallen werde. Man wolle zunächst den Wert für den Verbraucherpreisindex abwarten.