Terrorverdächtiger festgenommen: Mutter verletzte Polizisten

Die Polizei hat am Samstag in Sellrain in Tirol einen 18-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Bei der Festnahme soll die Mutter versucht haben, einen Beamten des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, bestätigte das Innenministerium einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Elitepolizist wurde dabei verletzt. Die Frau und ihr Sohn konnten überwältigt werden. Weitere Ermittlungen in Österreich und im Ausland seien im Laufen, hieß es.