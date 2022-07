Rotes Kreuz für Anlaufstellen bei Energieversorgern

Das Rote Kreuz spricht sich für die Einrichtung von Anlaufstellen bei Energieversorgern aus, an die sich Menschen in Härtefällen wenden können. Dies solle neben dem normalen Kundendienst abgewickelt werden, forderte die Hilfsorganisation am Mittwoch. Verwiesen wird auf eine bereits bestehende Kooperation mit der Wien Energie. Dieses Modell solle ausgeweitet werden.