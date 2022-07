"Alkohol oder Psychopharmaka": ÖVP-Mattle versteht Empörung

Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer sieht sich wegen seiner "Alkohol oder Psychopharmaka"-Aussage am Tiroler Landesparteitag vergangenen Samstag nun mit Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Er verstehe "in diesem Fall die Empörung natürlich schon", sagte Tirols neuer ÖVP-Obmann und Landtagswahl-Spitzenkandidat Anton Mattle auf eine entsprechende Frage in "Tirol Live", dem Online-Talk der "Tiroler Tageszeitung".