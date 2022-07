Vizekanzler Kogler ist Corona-positiv

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wurde positiv auf COVID-19 getestet. Er befindet sich in Absonderung und führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus, gab seine Pressesprecherin am Montag per Aussendung bekannt. Termine nimmt Kogler freilich keine wahr - auch jene mit dem deutschen Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag werden ohne ihn stattfinden.