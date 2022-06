"Jeder Auftraggeber hat für das Honorar entsprechende Leistungen erhalten", so Unterhuber, der "vehement" ausschloss, dass über sein Institut von der öffentlichen Hand finanzierte Studien für die ÖVP erbracht wurden. Die Opposition hegt ja den Verdacht, dass türkise Ministerien mit öffentlichem Geld für die Partei oder für das Fortkommen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz relevante Umfragen und Fragestellungen abfragen ließen.

Laut Unterhuber sind Studien aber umfassend zu betrachten - "und nicht die Summe einzelner Fragestellungen", wie er etliche Male betonte. Vielfach seien einzelne Fragestellungen für den Kontext bzw. für Analyse oder Vergleiche essenziell. Auch würden diverse Daten zur Qualitätssicherung erhoben, ebenso grundlegende Einstellungen oder auch statistische Fragestellungen.

Verrechnungen von ÖVP-Umfragen an Ministerien habe es nicht gegeben, betonte Unterhuber. Auch schloss er aus, dass Umfragen von seinem Institut an Dritte weitergegeben worden sein könnten. Und auch Wünsche nach bestimmten Ergebnissen oder Frisierungen schloss der Demoskop aus. Zu internen Verfahrensverläufen - also wann und wie oft man erfolgreich an Ausschreibungen teilgenommen hatte - konnte er nichts sagen.

Der überwiegende Teil der Auftraggeber komme aus dem privaten Bereich, behauptete Unterhuber. Freilich gebe es aber Forschungsaufträge der öffentlichen Hand, darunter etwa "eine ganze Reihe von Ministerien" wie die Ressorts Landwirtschaft, Wirtschaft, Außenministerium oder Verteidigung. Er ist nach eigenen Angaben seit zehn Jahren im Bereich Markt- und Meinungsforschung tätig. 2018 habe er Demox Research gegründet. Durch seine Tätigkeit davor sei er gleich von Anfang an zu Angeboten eingeladen worden.

Zu Beratungen führte Unterhubers Weigerung, zwei Institute zu nennen, die an einer sogenannten Omnibus-Studie als Auftraggeber beteiligt waren. Dabei wird die Bevölkerung gleich für mehrere Kunden gesammelt befragt, unter anderem wurde auch die Sonntagsfrage gestellt. Auch das Verteidigungsministerium hatte daran teilgenommen. Nach Ansicht der Verfahrensrichterin musste der Demoskop die Frage schließlich beantworten: Auftraggeber waren ein im Gesundheitsbereich tätiges Forschungsinstitut sowie jenes des Meinungsforschers Franz Sommer, der oft von der ÖVP herangezogen wird.

Gerald Fleischmann, den engen Vertrauten und ehemaligen Medienbeauftragten von Ex-Kanzler Kurz, kenne er, es habe mit ihm aber "nie Besprechungen zu von öffentlicher Hand finanzierte Umfragen gegeben", wie Unterhuber formulierte. Auf Nachfrage, ob es sonst Kontakt gegeben habe, meinte der Demoskop, der eigenen Angaben zufolge weiterhin ÖVP-Mitglied ist: "Nicht zu Umfragen der Bundesvollziehung." Er habe auch nie Ergebnisse an Fleischmann weitergeleitet. "Ergebnisse waren und sind exklusiv und wurden von mir selbstverständlich immer nur den Auftraggebern weitergegeben."

Angesprochen auf sieben Umfragen und Studien für das Wirtschaftsministerium in den vergangenen Jahren und woher die Initiative dafür kam, meinte er, "vom Ministerium", sowohl von der Fachabteilung als auch aus dem Kabinett. Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli korrigierte ihn und wies darauf hin, dass alle vom Kabinett vergeben wurden, sechs davon sogar als Direktvergabe. Die Direktvergabe sie mit der Dringlichkeit begründet worden, so Tomaselli, etwa auch bei einer Umfrage zu den Imagewerten der Ministerin im Februar 2020.

Am Nachmittag kommt dann Fleischmann. Gegen den ehemaligen Leiter der Stabstelle Medien im Bundeskanzleramt ermittelt mittlerweile die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), weswegen einige Entschlagungen bei der Befragung wie auch etliche Geschäftsordnungsdiskussionen über deren Rechtmäßigkeit zu erwarten sind.