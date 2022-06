Doskozil warnt vor Zuspitzung der Flüchtlingssituation

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Sonntag vor einer Zuspitzung der Flüchtlingssituation an der Grenze zu Ungarn gewarnt. Die Aufgriffe würden seit Wochen steigen, zuletzt seien es wöchentlich bis zu 1.000 gewesen. Am Grenzübergang Nickelsdorf wurde laut Doskozil zur Unterstützung der Polizei eine temporäre Flüchtlingsbetreuung durch das Rote Kreuz eingerichtet. Dort würden seit Sonntagmittag mehr als 250 Asylsuchende registriert und betreut.