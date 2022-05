Der neue Mann an der Spitze war Polizist und Nationalratsabgeordneter. Er ist bereits vom Parlament ins Rathaus gewechselt und dort inzwischen nicht amtsführender Stadtrat der Volkspartei - eine Funktion, die es nur in Wien gibt. Oppositionsparteien erhalten damit Sitze im Stadtsenat.

Dieses Spezifikum hat es dem 67-Jährigen ermöglicht, in der Kommunalpolitik tätig zu werden. Gemeinderat hätte er mangels Mandat nicht werden können. Im Rahmen des Parteitags, der unter dem Motto "Entscheidende Zeiten. Für Wien." steht, wird Mahrer von rund 500 Delegierten nun vom geschäftsführenden zum offiziellen Parteiobmann befördert.

Auch der kürzlich erst selbst formal bestätigte Bundesparteiobmann, Bundeskanzler Karl Nehammer, wird das Wort ergreifen. Mahrer-Vorgänger Gernot Blümel wird ebenfalls anwesend sein. Eine Rede des Ex-Chefs steht laut Wiener ÖVP aber nicht am Programm.

Mahrer wird in den nächsten Stunden auch sein neues Team vorstellen, also die Riege der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. Künftig gibt es sechs statt drei Vize-Parteiobleute, wobei hier ebenfalls eine gröbere Rochade vorgenommen wurde. Vom alten Team ist lediglich Margarete Kriz-Zwittkovits - sie ist Gemeinderätin und stellvertretende Wirtschaftskammer-Präsidentin - noch mit dabei.

Weiters werden Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec sowie der Standortanwalt in der Wirtschaftskammer - und ehemaliger Vorstandschef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger - Alexander Biach ins Team geholt. Auch die Rathaus-Mandatarinnen bzw. Mandatare Caroline Hungerländer, Elisabeth Olischar und Harald Zierfuß werden stellvertretende Wiener ÖVP-Obleute.

Präsentieren will man auch inhaltliche Schwerpunkte und "Zukunftsthemen". Via Leitantrag werden unter anderem langjährige Forderungen bekräftigt. Die Stadt-Türkisen sprechen sich etwa für eine Stadtwache aus, hätten gerne einen Sicherheitsstadtrat, hoffen auf die Sonntagsöffnung und empfehlen einen Gehalts-Check für Gemeindebaumieter.

Nach einem kurzen Auftritt des Metropoliten Arsenios, dem Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz, der unter anderem Frieden für die Ukraine erbat, wurde zum Auftakt zunächst Gernot Blümel verabschiedet. Karl Mahrer umarmte seinen Vorgänger, die Delegierten und rund 1.000 Gäste würdigten den scheidenden Obmann mit Applaus.

Auch Bundesparteichef Nehammer lobte den Ex-ÖVP-Politiker: "Ein großes Danke an dich." Dem Nachfolger streute er Rosen. Mahrer habe die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Das habe er etwa auch in den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bewiesen. Lediglich die damalige Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein habe ihn einmal sprachlos gemacht.

Das heutige Wahlergebnis für Mahrer, so zeigte sich Nehammer überzeugt, werde ebenfalls gut ausfallen. Er selbst hat beim Parteitag in Graz kürzlich 100 Prozent der Stimmen für sich lukrieren können. In der Halle heute sei es noch heißer als dort, "das kann nur das beste für das Ergebnis bedeuten", spielte der Kanzler auf die ausgefallene Klimaanlage in der Steffl-Arena aus.

Auch Klubchef Markus Wölbitsch freute sich über den neuen Chef. Mahrer sei ein "großartiger Captain", bezog auch er die Örtlichkeit in seine Wortmeldung ein. In der Halle steht üblicherweise der Eissport im Mittelpunkt, sie ist die Heimat der Vienna Capitals. Karl Mahrer wurde von Wölbitsch als verbindlicher Politiker gelobt - der jedoch auch "Bodychecks" verabreichen könne, wenn es in der Debatte nötig sei.