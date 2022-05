Wahlparteitag der Wiener ÖVP-Parteitag hat begonnen

Die Wiener ÖVP kürt heute, Freitag, ihren 19. Obmann. Karl Mahrer wird auf dem 37. ordentlichen Landesparteitag zum Nachfolger von Gernot Blümel bestimmt, der im vergangenen Dezember des Vorjahres aus allen politischen Ämtern ausgeschieden ist. Das türkise Event, das in der Steffl-Arena in der Donaustadt (der ehemaligen Albert-Schultz-Halle, Anm.) über die Bühne geht, hat am Nachmittag begonnen.