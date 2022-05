Nehammer lässt sich zum ÖVP-Parteichef küren

In durchaus turbulenten Zeiten für seine Partei lässt sich Bundeskanzler Karl Nehammer am Samstag nun auch offiziell zum ÖVP-Obmann küren. Bei einem Bundesparteitag in Graz wird Nehammer - als einziger Kandidat - mit einer rund halbstündigen Rede versuchen, die Funktionäre für sich zu gewinnen. Ansprechen will Nehammer nicht nur die "schwierige Phase" seiner Partei, sondern auch die Themenbereiche Krise, Krieg, Pandemie, Energiekosten und Teuerung.