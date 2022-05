Vier Zeitzeugen mit Simon-Wiesenthal-Preis geehrt

Vier Zeitzeugen - Lily Ebert (Großbritannien), Zwi Nagal (Israel), Karl Pfeifer (Österreich) und Liliana Segre (Italien) - sind die Preisträger des heuer erstmals vergebenen Simon-Wiesenthal-Preises. Sie bekamen den Hauptpreis, stellvertretend für alle Zeitzeugen, weil sie ihr Leben in den Dienst der Erinnerung an die Shoah gestellt haben. Verliehen hat die Preise am Mittwoch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Parlament in der Hofburg.