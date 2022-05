"Die Bundesregierung muss endlich ins Tun" kommen, sagte Muchitsch auf einer Pressekonferenz. Die SPÖ wird daher in Sachen Pflege am Donnerstag im Bundesrat eine Dringliche Anfrage an Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) stellen. "Wir rasen sehenden Auges auf einen Pflegenotstand zu", begründete Fraktionsführerin Korinna Schumann diese Initiative. Im Sozialausschuss des Nationalrates bringen die Sozialdemokraten am Donnerstag außerdem einen Entschließungsantrag ein, in dem neuerlich die Anerkennung der Pflege als Schwerarbeit gefordert wird. Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits kündigte an, dass die SPÖ dabei auch verlangt, die Ausbildungszeiten in der Pflege als Versicherungszeiten für das Pensionssystem anzuerkennen.

Die Diakonie forderte am Mittwoch eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte für Pflegekräfte. "Die Rot-Weiß-Rot-Karte wird derzeit in einigen Bereichen reformiert. Die Hürden für den Mangelberuf, die Pflege, werden aber nicht abgebaut", sagte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser in einer Aussendung. Antragsteller und Antragstellerinnen müssen für diesen befristeten Aufenthaltstitel für qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten Kriterien wie Berufsausbildung, Erfahrung, Alter, Deutsch- und Englischkenntnisse erfüllen. Die Diakonie-Direktorin verwies darauf, dass gut qualifizierte Kräfte wegen der Nicht-Erfüllung einzelner Kriterien nicht in Österreich arbeiten können. Sie fordert etwa das Aufheben der Altersgrenzen für alle Mangelberufe - insbesondere aber für den Pflege- und Betreuungsbereich. Auch die Sprachkenntnisse müssten für die verschiedenen Berufe jeweils spezifisch bewertet werden: So seien etwa Englischkenntnisse für Pflegeberufe "sicher nicht ausschlaggebend".

Auch die Caritas, deren Präsident Michael Landau bereits in der vergangenen Woche vor einer "Pflege-Katastrophe" gewarnt hatte, wiederholte ihre Forderungen. "Personalmangel, überlastete pflegende Angehörige und die aktuelle Teuerungswelle - auf eine Pflegereform können wir nicht mehr warten", sagte Generalsekretärin Anna Parr in einer Aussendung. "Angesichts der letzten Ankündigung von Bundesminister Johannes Rauch bin ich zuversichtlich, dass eine Pflegereform nun endlich in die Umsetzung gehen kann." Der Sozialminister hatte in Reaktion auf Landaus Warnung angekündigt, die Reform noch vor dem Sommer vorlegen zu wollen.

Volksanwalt Bernhard Achitz erklärte, der flächendeckende Personalnotstand in der Pflege gefährde "Menschenwürde, Autonomie und Selbstständigkeit der Heimbewohner*innen". "Die Beschäftigten tun unter schwierigsten Umständen ihr Bestes, aber für die Umsetzung aktivierender Pflegekonzepte bleibt keine Zeit. Für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen kann das gesundheitsgefährdende und menschenunwürdige Ausmaße annehmen", sagte er.

Ein eigenes Staatssekretariat für Pflege forderte am Mittwoch der SPÖ-Pensionistenverband. "Die Pflegereform ist unaufschiebbar", sagte auch Verbands-Präsident Peter Kostelka. Er mahnte eine Ausbildungsoffensive ein, ebenso eine Attraktivierung des Pflegeberufs, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige und einen flächendeckenden Ausbau von stationären und mobilen Pflegeangeboten.

Die Wiener Grünen forderten eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich für das Pflegepersonal. "Um den Pflegeberuf aufzuwerten und attraktiver zu machen ist es dringend notwendig, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern. Löhne rauf, Arbeitszeit runter", sagte die Wiener Grüne Gesundheits- und Pflegesprecherin Barbara Huemer. Auch der Verein Karitativer Arbeitgeber*innen (VKA) appellierte an die Bundesregierung, ihr Versprechen einer Pflegereform "endlich in die Tat umzusetzen".

Anlässlich des Tages der Pflege ist für Donnerstagnachmittag ein größere Demonstration angekündigt. SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch kündigte an, an der Schlusskundgebung teilnehmen zu wollen, wenn es sich mit seinen Terminen im Parlament, wie dem Sozialausschuss, ausgeht.