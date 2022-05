Volksbegehren können noch bis Montag unterzeichnet werden

Noch bis Montag (9. Mai) können sieben Volksbegehren online oder in einem der rund 2.000 Eintragungslokale unterschrieben werden. Im Endspurt mobilisieren die Initiatoren noch einmal - das "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren" veranstaltete am Freitag eine Medienaktion am Heldenplatz, das Mental Health Jugendvolksbegehren organisiert am Abend ein Lichtermeer im Burggarten.