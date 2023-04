Schmuck aus steirischem Museum gestohlen - Mann festgenommen

Ein Mann (47) hat am Sonntagnachmittag bei einer Führung im Museum der weststeirischen Burg Deutschlandsberg ("Archeo Norico") eine Glasvitrine eingeschlagen und historischen Schmuck gestohlen. Auf der Flucht griff er zwei aufmerksam gewordene Museumsbedienstete an. Er wurde in der "Klause", dem eng eingeschnittenen Flusstal der Laßnitz unter der Burg von der Polizei gestellt. Ein Diensthund erschnupperte den vom Täter weggeworfenen Schmuck, teilte die Polizei am Montag mit.