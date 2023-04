Ex-Fußballerin nach tödlichem Unfall in NÖ vor Gericht

Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger muss sich am Montag nach einem Autounfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der 35-Jährigen wird eine Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung vorgeworfen. Bei der Pkw-Kollision am 25. November vergangenen Jahres kam ein 37-jähriger Lenker ums Leben. Im Fall einer Verurteilung drohen Burger bis zu drei Jahre Haft.