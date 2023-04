Die Nationalität der Opfer war zunächst nicht bekannt. Dubai, eines der sieben Vereinigten Arabischen Emirate, hat rund 3,3 Millionen Einwohner - fast 90 Prozent sind Ausländer. Bereits in der Vergangenheit war es in der Stadt zu aufsehenerregenden Bränden gekommen, die große Schäden verursachten, jedoch nur wenige Menschen töteten. 2017 kündigten die Behörden strengere Bauvorschriften an, um die Brandgefahr zu minimieren. Häufig sind leicht entflammbare Materialien an der Außenverkleidung von Gebäuden die Brandursache.