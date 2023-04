Mordversuchsvorwurf in Rattengift-Prozess in NÖ verworfen

Mit einem Freispruch vom Vorwurf des versuchten Mordes hat am Freitag am Landesgericht St. Pölten ein zweitägiger Prozess um die Verabreichung von Rattengift geendet. Einem 53-Jährigen war angelastet worden, seinem betagten Vater die Substanz in Lebensmittel gemischt zu haben. Nicht rechtskräftig verurteilt wurde der Landwirt allerdings wegen Körperverletzung und Nötigung zu vier Monaten bedingter Haft, weil er den Altbauern geschlagen und bedroht haben soll.