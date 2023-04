Unbekannte Akte über deutschen Serienmörder Kürten entdeckt

Fast 100 Jahre nach seiner schrecklichen Mordserie ist eine bisher unbekannte Handakte über den deutschen Serienmörder Peter Kürten (1883-1931) aufgetaucht. Die Akte habe der damalige Ermittlungsrichter und spätere Richter am Bundesgerichtshof Carl Hertel angelegt, sagte der Leiter des Düsseldorfer Stadtarchivs, Benedikt Mauer, am Mittwoch in Düsseldorf.