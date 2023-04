Zwei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der französischen Hafenstadt Marseille sind zwei Tote gefunden worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht auf Montag mitteilte, wurden zwei Leichen in den Trümmern entdeckt. Angesichts des schwierigen Einsatzes werde es Zeit kosten, die Todesopfer zu bergen, hieß es weiter. Zuvor waren acht Menschen als vermisst gemeldet worden.