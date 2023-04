Häuserbrand auf den Philippinen fordert sieben Opfer

Bei einem Häuserbrand auf den Philippinen sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien ein zweijähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Bub, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer hatte am Vorabend 40 Häuser in der dichtbevölkerten Gemeinde Taytay nahe der Hauptstadt Manila zerstört.