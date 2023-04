Gebäude im Stadtzentrum von Marseille eingestürzt

Im Stadtzentrum von Marseille ist in der Nacht auf Sonntag ein Gebäude eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Rue Tivoli im fünften Arrondissement, wie der Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt, Benoît Payan, bei Twitter mitteilte. Polizei und Feuerwehr waren demnach an Ort und Stelle. Zu möglichen Opfern des Unglücks war zunächst nichts bekannt.