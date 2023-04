60-Jährige getötet: Befragung des Beschuldigten stand an

Nach der Bluttat von Montagfrüh in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) mit einer Toten war für heute, Mittwoch, laut Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg die Befragung des Beschuldigten geplant. Dem 27-Jährigen, der sich in einem Wiener Krankenhaus befindet, wird zur Last gelegt, seine 60 Jahre alte Mutter mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Über die Verhängung der U-Haft sollte ebenfalls im Laufe des Tages entschieden werden.