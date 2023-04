Entführer von Cleo Smith in Australien muss lange in Haft

Im Fall der in Australien entführten Cleo Smith ist der Angeklagte zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 37-Jährige leide "an einer schweren und komplexen Persönlichkeitsstörung" und habe in der Nacht der Tat unter Drogen gestanden, sagte die zuständige Richterin Julie Wager am Mittwoch nach australischen Medienberichten. Für das damals vierjährige Kind sei die Entführung extrem traumatisch gewesen, erklärte sie bei der Urteilsverkündung in Perth.