Mit dem Alter steigt das Traditionsbewusstsein: Ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen isst immer am Gründonnerstag Spinat, am häufigsten wird er von über 50-Jährigen verspeist (35 Prozent). Und entgegen der verbreiteten These, Spinat wäre nicht unbedingt kindertauglich, wird in Haushalten mit Kindern das Gericht gerne serviert, sogar etwas häufiger als im durchschnittlichen heimischen Haushalt (31 Prozent immer, 30 Prozent fallweise).

"Spinathochburgen" finden sich am Gründonnerstag vor allem im Süden: Jede bzw. jeder Zweite in Kärnten und knapp vier von zehn Steirern halten sich fix an die Speise-Tradition. Weniger damit anfangen kann man im Westen. Drei Viertel der Menschen in Vorarlberg und rund sieben von zehn Tirolerinnen und Tirolern halten sich nicht an den Brauch. Wien ist laut Umfrage gepalten: Hier kommt 50 Prozent kein Spinat auf den Tisch, die andere Hälfte hält es zumindest flexibel.

Bei Tiefkühlspinat ist der Cremige erste Wahl: Knapp sechs Millionen Packungen TK-Cremespinat wanderten 2022 über die Ladentische sowie rund 3,3 Millionen Packungen Blattspinat. Passierter Spinat wurde mit 1,3 Millionen Packungen am seltensten gekauft. "Rund 40 Prozent des iglo-Spinats werden vor Ostern verkauft", sagte Markus Fahrnberger-Schweizer, Geschäftsführer von iglo Österreich.

In der Fastenzeit werde zudem ein Drittel mehr Tiefkühl-Fisch verkauft. Die Tradition, am Karfreitag Fisch zu essen, ist jedoch laut der Umfrage weniger weit verbreitet als der Spinat am Gründonnerstag: Knapp mehr als ein Fünftel (22 Prozent) kommen dieser Tradition immer nach, weitere 27 Prozent halten sich manchmal daran. Von den über 50-Jährigen tischt beinahe ein Drittel Fisch auf, von den unter 50-Jährigen nur etwas mehr als ein Siebentel.